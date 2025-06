Hagel, Böen und Regen hielten Feuerwehren auf Trab

Unwetter zogen am Montag über Oberösterreich und richteten dabei Sachschäden an. Die Feuerwehren wurden zu zahlreichen Hilfseinsätzen gerufen, großteils wegen umgestürzter Bäume und überfluteter Kanalsysteme. Landesweit zählte man bis am Abend rund 150 Einsätze.