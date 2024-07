Bidens Familie will, dass Präsident weiterkämpft

Seit dem Debakel im ersten TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump herrscht großes Entsetzen in der Partei von US-Präsident Joe Biden. Denn auch die liberalen Zeitungen der Vereinigten Staaten fordern nun sogar den 81-jährigen Amtsinhaber auf, für keine weitere Amtszeit zu kandidieren. Am Wochenende zog sich der Staatschef auf seinen Landsitz in Camp David zurück und beriet sich mit der Familie. Die soll ihn dazu ermuntert haben, weiterzukämpfen.