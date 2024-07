Blauglockenbaum boxt sich aus dem Gehsteig-Asphalt

Der Flächenversiegelung zum Trotz

Das Exemplar in der Feldkirchner Straße unweit des Bezirksgerichts, an der Mauer eines alten, noch aus der Kaiserzeit stammenden Gebäudes, ist also noch durchaus ein „Jungspund“ und wenn er nicht einem „Ordnungsschnitt“ zum Opfer fällt, kann er noch ordentlich in den Himmel schießen.

Der Baum zeigt jedenfalls den unglaublichen Lebenswillen und die damit verbundene Kraft von Pflanzen. Sonst kennen wir das ja – natürlich weniger spektakulär – von Gräsern und kleinen Blümchen, die sich in Asphalt- oder Betonritzen ansiedeln, dort mit ein paar Erdkrumen ihr eigenes Biotop schaffen und so der Flächenversiegelung trotzen. Beachtlich.