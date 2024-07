H5N1-Virus: „Nichts, wovor man sich fürchten muss“

Aktuell gibt es wenige Fälle von Aviärer Influenza, wie man die Vogelgrippe auch nennt, in Österreich – und nur bei Tieren. „Von Oktober 2023 bis April 2024 wurden in Österreich in insgesamt vier Geflügelhaltungen (ein Tierpark und drei Hobbyhaltungen) Geflügelpest festgestellt“, schreibt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) dazu. Auch in der Steiermark wurde der Erreger am 11. Jänner bei einem Schwan nachgewiesen. 2023 mussten über 2000 Tier getötet werden.