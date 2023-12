Fälle von Vogelgrippe: Appell zur Vorsicht

Wissenswertes zur Geflügelpest

Die Geflügelpest wird durch hochpathogene (stark krankmachende) Aviäre Influenza-A-Viren verursacht. Für die Verbreitung der Vogelgrippe haben Zugvögel eine besondere Bedeutung. So wurden in letzter Zeit in zahlreichen europäischen Ländern vermehrt Fälle bei Wildvögeln, aber auch in Hausgeflügelbeständen nachgewiesen. Besonders betroffen sind aktuell die Niederlande und Großbritannien, vermehrt wurden auch Fälle in Deutschland, Italien, Slowenien und Ungarn festgestellt.