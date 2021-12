Vogelgrippe! Steirische Hendln in Quarantäne

Bei einem Schwan im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurde das Aviäre Influenza-Virus, Subtyp H5N1, am 28. Dezember nachgewiesen. Mit weitreichenden Folgen: Ab 30. Dezember müssen alle Hendln, die in Betrieben mit über 350 Tieren im betroffenen Bezirk und in den Gemeinden Puch bei Weiz, Sinabelkirchen, Gersdorf an der Feistritz, Ilztal sowie Pischelsdorf am Kulm leben, in „Quarantäne“ - das bedeutet, sie müssen im Stall bleiben. In der Gegend werden besonders viele Hühner in Freilandhaltung gehalten.