Angler zog Hai in Florida auf Boot – gebissen

Im US-Bundesstaat Florida ist es am Freitag zum bereits dritten Haiangriff in diesem Jahr gekommen – ein etwa 40-jähriger Angler wurde in den Arm gebissen und befand sich in kritischem Zustand. Das Opfer dürfte zu der Attacke offenbar beigetragen haben. Denn der Mann hatte den Raubfisch auf sein Boot gezogen, bevor er zubiss.