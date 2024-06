Untergrund gab nach: Frau stürzte mit Radlader ab

Mit Radlader gegen Baum gekracht

„Auf dem Feldweg, selbe Gemeinde, fuhr die 51-Jährige zu nahe an den Böschungsrand, worauf der Untergrund nachgab und sich das Radlader nach rechts über die dortige Böschung überschlug und gegen einen Baum prallte“, schildert die Polizei. Zwar konnte sich die Frau selbst aus dem Wrack befreien, wurde aber beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber „RK1“ in das LKH Villach geflogen werden. Am Radlader entstand erheblicher Sachschaden.