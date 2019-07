„Um Leben zu retten, dafür werden wir ausgebildet“

Schon zweite Lebensrettung

Als die 13-Jährige mit dem Gesicht nach unten bewusstlos im Wasser trieb, reagierten die Bademeister umgehend. Herzog begann sofort mit der Reanimation, Eisemann, für den es schon die zweite Lebensrettung in der heurigen Saison war, verständigte die Rettung. „Nach der Herzdruckmassage kam sie wieder zu sich“, erinnert sich der Lebensretter, der als ehemaliger Feuerwehrmann in Kematen am Innbach öfters in brenzligen Situationen einschreiten musste.