6-Jähriger und seine Mutter drohten zu ertrinken

Am späten Nachmittag sprang der 6-jährige Bub von einem Sprungsockel ins Wasser. Die Mutter schwamm ganz in der Nähe, sah ihrem Sohn zu. Plötzlich geriet das Kind in Panik, drohte unterzugehen. Es klammerte sich an seine Mutter und drückte sie dadurch ebenfalls unter Wasser. Da der Pool an dieser Stelle 1,90 Meter tief ist, hatte die Frau keine Möglichkeit sich und ihr Kind über Wasser zu halten.