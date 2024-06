„Der Weg zu Tempo 30 wird jetzt einfacher“

Im Vorjahr unterschrieben mehr als 280 Gemeinden und Städte eine Petition des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Darin wurden Vereinfachungen für Bürgermeister gefordert, wenn diese aus Sicherheitsgründen weniger Tempo im Ort haben wollen. Unter den Unterzeichnern aus Salzburg waren unter anderem Anif, Goldegg, Neumarkt am Wallersee, Saalbach-Hinterglemm, Seeham und Zell am See.