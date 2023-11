Mehr „30er“ in Salzburg? Es heißt weiter Warten

Gemeinde Hof blitzte heuer beim Land ab

Doch der Regierungspartner stimmt noch immer nicht zu. „Das wäre schon eine gute Sache“, meint Thomas Ließ, ein weiterer der zwölf Salzburger Bürgermeister (280 in ganz Österreich), die mehr 30er-Wahlfreiheit fordern. In seiner Gemeinde Hof lehnte das Land heuer den Wunsch nach einer 30er-Zone ab. Christian Gratzer (VCÖ) drängt: „Jetzt könnte man dann schon einmal so weit sein.“ Im Vorjahr passierten zwei von drei Verkehrsunfällen mit Toten oder Verletzten im Ortsgebiet.