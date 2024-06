Feldkirchs Bürgermeister mit Fahrplan für Zukunft

Geht alles nach Plan, sollte der Feldkircher Stadttunnel 2030 fertiggestellt sein. Der Verkehr wird unterirdisch fließen, oberirdisch sollen die zurück gewonnenen Lebensräume genutzt werden. Bereits in seiner Antrittsrede hatte Feldkirchs neuer Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) auf die Bedeutung des Stadttunnels verwiesen. Dieser ermögliche eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung. „Um den Feldkirchern einen Fahrplan für die Zukunft zu geben, haben wir sämtliche Aktivitäten, die unsere Stadt noch lebenswerter machen, unter dem Dach Feldkirch 2020plus gebündelt“, erklärte Rädler bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Dieses Zukunftsbild soll eine ungefähre Vorstellung vermitteln, wie die Montfortstadt in sechs Jahren aussehen könnte.