Autolenker sauer: „Kontrollen sind zahnlos!“

Ein aufmerksamer Leser entdeckte sich selbst auf einem Foto der Abfahrtskontrollen in Hallein in der „Sonntagskrone“. Alexander Kirchgasser, ein Radstädter Familienvater, war auf der Fahrt zu einer Tanzvorführung der Tochter. Er schildert der „Krone“ verwundert, dass der Mitarbeiter an der Kontrolle ihm im Gespräch mitteilte, dass es ihm „völlig wurscht“ wäre, wer hier abfahre und wer nicht abfahre. Zur Erinnerung: Gegen die Staubildung in Gemeinden zu Hochverkehrszeiten hat das Land Salzburg Abfahrtssperren eingerichtet – von der A10 dürfen laut Verordnung nur Lenker mit Zielen in Salzburg runter.