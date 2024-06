Viren überleben länger in Tröpfchen mit Bakterien

Virus überlebt in Bakterien-Tröpfchen mehrere Stunden

Diese Tröpfchen platzierten sie auf einer Oberfläche und ließen sie an normaler Raumluft trocknen. Nach einer halben Stunde war das Virus in den Tröpfchen ohne Bakterien fast vollständig abgestorben. In den Tröpfchen mit Bakterien war die infektiöse Viruslast zur gleichen Zeit hundertmal höher. Das Virus konnte darin mehrere Stunden überleben. Ähnliche Ergebnisse zeigte ein zweites Experiment, in dem der Effekt bei schwebenden Tröpfchen gemessen wurde.