Kenia: Tote bei Protesten gegen Steuererhöhungen

Regierung mobilisiert „alle Ressourcen“

Der kenianische Präsident William Ruto machte „organisierte Kriminelle“ für die Erstürmung des Parlaments nach friedlichen Protesten verantwortlich. Die Proteste seien infiltriert und unterwandert worden, sagte Ruto am Dienstag in einer Fernsehansprache. „Kenia hat heute einen Angriff auf die Demokratie und Gesetzesherrschaft erlebt. Die heutigen Ereignisse sind ein Wendepunkt, wie wir auf schwere Bedrohungen unserer nationalen Sicherheit reagieren“, so Ruto. Die Regierung habe alle ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen mobilisiert, um sicherzustellen, dass sich die Vorfälle nicht wiederholten, sagte der Präsident.