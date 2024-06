Darum trug Kaiserin Masako in Kutsche eine Maske

Anne nach Unfall nicht dabei

Charles‘ Schwester Prinzessin Anne konnte unterdessen nicht an dem Empfang teilnehmen. Sie wird nach einem Zwischenfall mit einem Pferd auf ihrem privaten Landsitz weiter in einer Klinik beobachtet. Am Dienstag besuchte ihr Ehemann Tim Laurence sie im Krankenhaus zum Lunch. Die 73-Jährige habe keine Erinnerung an den Vorfall vom Sonntag, bei dem sie leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, berichteten britische Medien.