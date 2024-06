Camper wollen finanzielle Entschädigung vom Land

Es waren dramatische Szenen, die sich in der Nacht auf 9. Juni am Badesee Burg abspielten. Wie berichtet, musste die Feuerwehr mit Booten viele Camper vor den Wassermassen in Sicherheit bringen. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch deutlich sichtbar: Statt Badevergnügen herrscht Baustellenstimmung.