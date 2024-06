Marc D. nach Drohungen in Sicherheit gebracht

Seit Monaten wartet der 24-jährige Wiener Marc D. nun schon auf ein kleines Zeichen der Hoffnung. Einziger Lichtblick in seiner Causa – dem Österreicher wird Kindesmissbrauch und Entführung einer angeblich 15-Jährigen im US-Bundesstaat Florida zur Last gelegt – ist, dass er jetzt in einen anderen Gefängnistrakt verlegt wurde.