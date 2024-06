Am Arbeitsmarkt beginnt jetzt die „Schatzsuche“

Ende der Stigmatisierung in jungen Jahren

„Wir helfen mit gezielten Unterstützungsangeboten bestmöglich dabei, die so wichtige Teilhabe dieser jungen Menschen am Arbeitsmarkt zu begleiten“, sagt AMS-Geschäftsführerin Iris Schmidt. Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer freut sich über die neuen Chancen: „Zugleich beenden wir damit die Stigmatisierung in jungen Jahren.“