Im Linzer Parkbad „schwimmt“ eine riesige Robbe

„Noel Art“ schuf zuletzt auch ein Werk in Spanien

„Ich bin super happy, dass ich das machen durfte“, sagt die 28-Jährige, die zur Auswahl auch eine Skizze von einem großen Fisch angefertigt hatte. Es wurde am Ende die schwimmende Robbe! Sie begeistert nunmehr – bis auf einen einzelnen Vater, nur weil dessen Kinder am Sonntag Vormittag noch nicht vom Sprungturm hüpfen konnten – alle Gäste. Es ist bisher das größte, aber nicht das einzige Werk von „Noel Art“, die zuletzt auch in Malaga/Spanien arbeitete.