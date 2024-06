Polizist stoppte mit Hechtsprung weitere Flucht

Ohne Licht und ziemlich flott bog der Biker gegen 1.00 Uhr von der Pischeldorferstraße in die Kraßnigstraße ein. „Besonders auffällig war, dass der Lenker bereits mit einer stark überhöhten Geschwindigkeit fuhr und ein Einholen kaum möglich war“, berichten die Polizisten. An der Ampelkreuzung mit der St. Veiter Straße hielt der Mann – ein 17-Jähriger aus Klagenfurt-Land, wie sich später herausstellte – an und die Polizei blieb neben ihm stehen.