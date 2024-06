Grinsendem Tankstellenräuber verging das Lachen

Der Räuber betrat in der Nacht zum Samstag, um kurz vor 3 Uhr früh, die Shell-Tankstelle in der Salzburger Straße, Ecke Wiener Straße in Linz. Er kam lachend und unmaskiert herein, holte dann aber ein etwa 15 Zentimeter langes Messer aus der Tasche und hielt es dem Tankstellenmitarbeiter, ein 25-jähriger Afghane aus Linz, vor. „Gibt mir alles aus der Kassa oder ich verletzte dich“, drohte der Räuber in gebrochenem Deutsch.