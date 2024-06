Gesund bleiben: Hanf hilft, der Darm denkt

Einen „Tag voller Gesundheitshighlights“ verspricht Hilfswerk-Präsidentin Elisabeth Scheucher-Pichler am nächsten Freitag: Erstmals macht die Lebensfreude-Messe des Vereines Gesundheitstage Kärnten in der Hilfswerk-Zentrale Station. Neben der Gesundheit kommen soziale Themen zur Sprache. Mit Irrtümern rund um Umweltschutz, Mülltrennung, Altbatterien räumt Ulrike Werzin in ihrem Referat um 9 Uhr auf. Karriere mit Lehre ist das Thema vom AMS Kärnten. Fit durch finanzielle Gesundheit will die Schuldnerberatung machen. Was man über Drogen wissen sollte, verrät Kerstin Fanzott von der Suchtprävention ab 11.30 Uhr. Weitere Themen bei den Vorträgen sind gesunde Lebensjahre, Hanf als Gesundheitsmittel, Training für ein starkes Immunsystem, der Hörsinn, wie Magen und Darm mit dem Denken zusammenhängen, Zellentgiftung, die Arthrose...