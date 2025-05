Pkw schlitterte auf Autobahn die Böschung entlang

Beim Unfall erwischte es die 95-jährige Mutter der 57-jährigen Lenkerin, die am Beifahrersitz saß, besonders schlimm. „Die schwerverletzte Frau wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen. Auch die 66-jährige Kroatin wurde schwer verletzt und ins LKH gebracht“, so die Polizei. „Die Bergung der beiden Beifahrerinnen erfolgte mittels Bergeschere durch die Feuerwehren.“