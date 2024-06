Miese Ratten unterm Lindwurm

Kaum zu glauben, aber das Niveau unserer Innenpolitik wird in den Niederungen der heimischen Kommunalpolitik noch unterboten. So geschehen in der Wörthersee-Metropole Klagenfurt, wo dieser Tage der Inhalt einer Chat-Gruppe der Stadt-SPÖ mit wildesten Beschimpfungen der politischen Mitbewerber ruchbar wurde. Da werden u. a. der populäre Bürgermeister Christian Scheider vom „Team Kärnten“ als hässliche Abrissbirne karikiert und der starke Mann der Klagenfurter Freiheitlichen Andreas Skorianz als „miese Ratte“ bezeichnet.