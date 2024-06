Zu Besuch bei „Fee“ und Hubert auf der Bänkenalm

Anderer Weg zurück

Zurück geht es zunächst wieder am Steig, man zweigt jedoch bald rechts zur „Falbesoner Nockalm“ ab. Der Steig quert den Hang und zieht in Serpentinen nach unten. Wir erreichen – mit Blick auf die Nockalm – einen Fahrweg. Darauf geht es – noch vor dem Bach – hinunter und zurück in die Aufstiegsroute. Auf der wandert man schließlich wieder zum Startpunkt.