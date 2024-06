Wie Bus-Chauffeure ein Trauma auslösen können

Am Dienstag platzte den Eltern endgültig der Kragen. Wie jeden Tag, begleitete Sonja ihr Kind zur Hauptstraße. Man verabschiedete sich, die Mutter ging heim, um sich für die Fahrt in die Arbeit fertig zu machen. Als sie 25 Minuten später mit dem Auto zur Busstation kam, winkte ihr der Sohn zu.

Auf der Fahrbahn ignoriert

Neben ihm standen sieben Kinder und ein erzürnter Erziehungsberechtigter. „Ein Bus ist einfach durchgefahren, obwohl er fast leer war“, sagt der Mann, der sich, als der nächste anrollte, wachelnd auf die Fahrbahn stellte. Er wurde elegant umkurft. Also packten Sonja und der andere Vater die Kids in die Autos und transportierten sie zur Schule. „Mich ärgert vor allem, mit welcher Ignoranz mit Fahrgästen umgegangen wird, sind sie auch noch so klein“, sagt die Mama. „Schließlich werden die Fahrkarten ja bezahlt. Mein Sohn hat eine richtige Abneigung entwickelt, wenn er einen Autobus auch nur sieht!“

Wenig Hoffnung

Vom zuständigen Transport-Unternehmen ist lapidar zu vernehmen: „Wir werden Ihr Anliegen weiterleiten. Aber machen Sie sich nicht zu viel Hoffnung.“