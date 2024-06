Unwetter-Opfer bittet um Spenden für andere!

Jeder Cent geht an Betroffene

Wobei der Betroffene ausdrücklich betont, dass er nicht um Spenden bittet! Also keinesfalls für sich – aber für andere: „Ich weiß mittlerweile, wie viel Aufräumarbeiten kosten, der Ersatz kaputter Maschinen oder Geräte. Das kann, abgesehen von der pychischen Komponente, Menschen an den Rand des Ruins bringen. Oder auch drüber. . .“ Er selbst würde es irgendwie schaffen, „so Gott will“.