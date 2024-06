Gäste im Mölltal in Sorge: Kraftwerk ist Todesstoß

Evelyn und Wolfgang Steindl sind seit 1990 Stammgäste auf dem Campingplatz der Familie Pristavec in Obervellach. Mehrere Wochen genießen sie im Sommer im Mölltal. Der Grund dafür: Sie lieben das Wildwasserrafting, das Kajakfahren in der Möll. „Deshalb haben wir dieses Urlaubsziel entdeckt und deshalb kommen wir seit 1990 hierher. Aber das geplante Kraftwerk wäre das Ende vom Kajak- und Wildwasserrafting zwischen Gößnitzsee und Rottau! Dabei sind Kajakfahren und Rafting die touristischen Zugpferde im Mölltal, das Wandern und Radfahren ist Beiwerk“, sind sich die Niederösterreicher sicher. „Ich war selbst Gemeindevorstand in einer Abwanderungs- und Abgangsgemeinde. Ich weiß, wie schwierig Infrastruktur zu erhalten ist und was es für eine Katastrophe ist, wenn wieder etwas wegbricht!“