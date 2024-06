Handel, Waffen, Ukraine: Putin jetzt in Vietnam

Vietnam soll Russland Waffen abkaufen

Experten erwarten, dass Putin die Handelsbeziehungen ausbauen will und Vietnam zu Waffenkäufen in Russland drängt. Zugleich will er zeigen, dass er trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine international nicht isoliert sei. Der ukrainische Botschafter in Hanoi, Olexander Haman, sagte der dpa, er erwarte nicht, dass Vietnam seine neutrale Haltung zum Krieg aufgeben und Russland unterstützen werde. Es gehöre zu den Grundsätzen vietnamesischer Sicherheitspolitik, nicht für eine Seite Partei zu ergreifen.