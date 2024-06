Zwei Belugawale aus umkämpftem Charkiw gerettet

„Risikoreich und komplex“

Von Chisinau wurden die Belugas samt Rettungsteam mit einem gecharterten Flugzeug in die spanische Hafenstadt Valencia geflogen, wo sie am Mittwoch ankamen. Die Rettungsaktion, an der auch Experten aus den USA beteiligt waren, sei „sehr risikoreich und komplex“ gewesen und habe eine multinationale Zusammenarbeit erfordert, hieß es in der Mitteilung des Oceanogràfic-Aquariums.