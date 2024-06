Jeder zehnte Spitalsarzt betreibt Privatordination

320 Spitalsärzte der Gesundheitsholding arbeiten tatsächlich gleichzeitig auch in einer Privat-Ordination – das sind rund elf Prozent aller Krankenhaus-Doktoren. Tragen sie zur Personalnot in vielen Krankenhäusern bei, weil sie statt Vollzeit in öffentlichen Kliniken zu arbeiten, vermehrt in ihren Wahlpraxen stehen? Wohl nur zum Teil.