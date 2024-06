Ärzte für Pflichtschulen gesucht: 36 Stellen offen

Kritikern geht das aber noch viel zu langsam. „Die Schule ist der beste Ort, um früh mit Gesundheitsförderung zu beginnen“, so die SPÖ-Abgeordnete Bettina Brandauer. Im Landtag wurde dazu am Mittwoch ein Fünfparteienantrag beschlossen. Die Landesregierung soll zumindest einmal im Jahr eine schulärztliche Untersuchung sicherstellen und für Ärzten in Pension den Schuldienst verlockend machen.