Direktor bittet Eltern um Hilfe bei Schularztsuche

„Unsere Schulärztin geht mit Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand. Die Bildungsdirektion hat die Stelle bereits zweimal ausgeschrieben. Es gab keine Bewerbungen.“ So beginnt ein Rundmail von Herbert Kirschner, Direktor des Linzer Georg-von-Peuerbach-Gymnasiums (GvP) in Linz-Urfahr an die Eltern der zu Schulbeginn 845 Schüler und Schülerinnen: „Daher wende ich mich jetzt auch an Sie! Vielleicht kennen Sie jemanden, der sich für eine derartige Position interessieren könnte.“