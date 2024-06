Warum im Millionen-Projekt der Leerstand herrscht

Bauzäune stehen, Schutt stürzt über eine Rutsche aus dem zweiten Stock in einen Container in der Griesgasse. Im AVA-Hof in der Salzburger Altstadt könnte man glauben, es tut sich etwas. Aber der Schein trügt. Einer der prominentesten Gebäudekomplexe der Salzburger Altstadt steht nach wie vor weitestgehend leer.