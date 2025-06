Ärger über plötzliches Aus für Community Nurses

Vier Jahre lang halfen Salzburgs Community Nurses Seniorinnen und Senioren beim Ausfüllen von Pflegeanträgen und kamen für Hausbesuche vorbei. Bezahlt wurde das Pilotprojekt zu 80 % von der EU, den Rest trug das Land. Jetzt zieht die Politik den Stecker: Wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) den Gemeinden am Freitag schriftlich mitteilte, endet das Modell am 31. Dezember 2025. Die für 2025 vorgesehenen 1,18 Millionen Euro aus dem Pflegefonds fließen in andere Projekte.