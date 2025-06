Arzt wegen gefälschter Abnehmspritzen vor Gericht

Zum Prozessauftakt am Montag am Landesgericht Steyr versuchte sich der Mediziner zu rechtfertigen: „Ich habe geglaubt, das sind echte Präparate. Ich war zu gutgläubig.“ Doch laut Staatsanwaltschaft wusste der Arzt genau, was er da weitergab: gefälschte Medikamente mit gefährlichem Inhalt.