Italiener heizt Bürmoos‘ Zweitliga-Ladies ein

Unter denjenigen, die abgewinkt haben, soll auch Sanel Moric gewesen sein. Der 43-Jährige trainierte zuletzt Golling in der Salzburger Liga und ist derzeit noch auf der Suche. Auch was die Kaderplanung betrifft, tut sich der Zweitligist schwer. Sara Rausch, Elena Danner und Carolin Wengler hängen die Schuhe an den Nagel, Lilli-Marie Braun wechselt nach Linz. Als einzigen Neuzugang haben die Bürmooserinnen Miriam Wührer von Laab unter Dach und Fach gebracht. Auch hier hat Hauer eine Erklärung.



Schwierigkeiten bei Kaderplanung

„Das Einzugsgebiet von Red Bull in Bergheim ist natürlich groß, auf dem Markt sind sie ein enormer Konkurrent für uns.“ Gestern trommelte Neo-Coach Rago seine neue Mannschaft für das Auftakttraining auf den Platz. Am 22. Juli steigt das erste Testspiel gegenBergheim/Red Bull Salzburg 1c. Bis dahin soll der Kader stehen.