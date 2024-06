So bittet Stadt die Autofahrer in Wien zur Kasse

Die Autofahrer werden oft als „Melkkühe“ der Nation bezeichnet. Trifft das auf die Wiener Motorisierten zu und tut es den Wiederkäuern unrecht? Sehen wir uns die Zahlen für 2023 genauer an. Die Daten stammen aus den Stadtratsbüros von Peter Hanke (Finanzen) und Ulli Sima (Mobilität), basierend auf einer Anfrage der ÖVP. Mehr als 220 Millionen Euro haben die Autobesitzer der Stadtkasse gebracht. Fast die Hälfte davon stammt aus dem Verkauf von Parkscheinen. Rund 70 Million bringen die pauschalierten Pickerln für Anrainer und Unternehmen. Fast 46 Millionen Euro zahlten Wiener und Auswärtige an Parkstrafen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.