So lieb gratuliert William seinem Pa zum Vatertag

Bei der Parade wird traditionell der Geburtstag des britischen Königs gefeiert, auch wenn dieser eigentlich im November ist. Für Catherine, die Prinzessin von Wales, markierte die Parade in diesem Jahr ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit nach ihrer schweren Erkrankung, wobei sie noch nicht über den Berg sei, wie sie in einer Botschaft erklärte. Sie würden noch mehrere Monate Chemotherapie erwarten. Sie habe gute und schlechte Tage und freue sich, wenn sie an guten Tagen - wie offenbar am Samstag - für ihre Kinder da sein und kleinere Arbeiten erledigen könne.