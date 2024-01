Neue Hubschrauber: Leonardo ist in Aigen gelandet

Wartung der neuen Hubschrauber in Aigen

36 Helikopter hat das Bundesheer insgesamt gekauft, zwölf davon werden in Aigen stationiert sein. Gewartet wird die gesamte Flotte in dem kleinen steirischen Ort: 160 Bewerbungsgespräche hat das Bundesheer deswegen bis November schon geführt, um die nötigen Stellen mit Technikern und Co. zu besetzen. Der Hangar gleicht nun eher einer High-Tech-Firma als einer Werkstatt, wie es noch zu Zeiten der Alouette war.