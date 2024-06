Kritik an Vorgehensweise: „Sehr befremdlich“

Inhaltlich könne er zu den Materien wenig sagen, so Kanduth. Man sei nicht in die Gespräche eingebunden gewesen. Er befürchtet allerdings, dass die Justiz durch die Neuregelung mit Personalmangel zu kämpfen haben wird. Vorgesehen sind 14 zusätzliche Posten bei den Staatsanwaltschaften und sechs bei den Gerichten. „Zehn von den Straflandesgerichten werden nicht eine einzige Planstelle dazu bekommen“, so Kanduth im Ö1-Mittagsjournal.