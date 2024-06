Seefeld spielt mit Luxusresort in neuer Liga

Spatenstich erfolgte am Freitag

70 Millionen Euro investiert die Betriebs-GmbH mit Geschäftsführer Loek Beuker in die Hotelanlage samt angeschlossenem Campingplatz. Er und seine Partner luden am Freitag zum Spatenstich auf das Gelände des ehemaligen Camp Alpin in idyllischer Waldrandlage am nördlichen Ortsrand von Seefeld.