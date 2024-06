Neuer Glanz für den Spar-Gründermarkt in Kufstein

Hans F. Reisch und 100 selbstständige Kaufleute

In diesem Jahr legte der Tiroler Großhändler Hans F. Reisch, der am 23. Juli 2004 im Alter von 97 Jahren verstarb, den Grundstein für das bis heute in Familienbesitz stehende Unternehmen. In seiner Heimatstadt Kufstein wurde die Handelsvereinigung Spar Tirol/Pinzgau gegründet. Mit dabei waren 100 selbstständige Kaufleute, die in Bereichen wie Wareneinkauf, Organisation und Marketing zusammenarbeiteten.