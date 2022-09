Zwei Tage lang gibt es Blasmusik vom Feinsten

Am Sonntag übernehmen dann Blasmusikgruppen das Kommando. Da sind am Hauptplatz die Musikkapelle Reichenau-Haibach-Ottenschlag aus Oberösterreich, der Musikverein Trachtenmusikkapelle Lebring-St. Margarethen, die Trachtenmusikkapelle Ottendorf an der Rittschein und die Jugendkapelle Werndorf zu sehen und zu hören. Etwas ganz Besonderes zeigt dabei die Trachtenmusikkapelle Ottendorf an der Rittschein – nämlich wie Musik in Bewegung funktioniert. Die Formations-Marschmusik gibt es ab 12.30 Uhr auf der Passamtswiese im Stadtpark (Platz der Versöhnung).