Startschuss für Nova Rock verlief „entspannt“

Rockige Töne

„Alles und alle sehr entspannt“, lautete das positive Fazit. Das Festival hat am Donnerstag mit der englischen Band Hot Milk begonnen, auch Schauspieler Keanu Reeves wurde mit seiner Band Dogstar erwartet. Am ersten Tag treten zudem Kerry King, Gitarrist und Songschreiber von Slayer, die US-amerikanische Rockband Green Day und ihre britischen Kollegen Sisters of Mercy auf.