Nova Rock legt los: Laut und wild, aber nachhaltig

Auftakt zum Nova Rock in Nickelsdorf: Die Organisatoren haben hinter den Kulissen alle Hände voll zu tun. Unmengen von Dusch- und WC-Wasser, Hochspannung im Stromnetz, Tonnen von Abfall. So gnadenlos wie Stargast Keanu Reeves als „John Wick“ in Hollywood-Filmen vorgeht, so geschickt wird beim Festival für einen umweltfreundlichen Ablauf gesorgt.