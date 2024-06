25. Ironman: Diese Stars kommen nach Kärnten

Vor sechs Jahren feierte Michael Weiss (NÖ) seinen ersten Ironman-Sieg in Klagenfurt – das will der 43-Jährige nächste Woche am 16. Juni wieder tun. Als einziger (!) Athlet der 52-köpfigen Profi-Nennliste hat er das WM-Ticket für Hawaii bereits fix, holte dieses mit einem Sieg in den USA im September. Weiss: „Ich habe im Vergleich zur Konkurrenz keinen Druck – da es nur um zwei Tickets geht, wird’s ein Gemetzel!“