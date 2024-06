Nehammer „entsetzt“ über TV-Debatte nach Wahl

Gesellschaft in „schwierigem Zustand“

Er ortet, dass die Gesellschaft in einem ganz „schwierigen Zustand ist“. Nehammer sieht eine „Fragmentierung der Gesellschaft und möchte die Spaltung verhindern“. So war der ÖVP-Chef „entsetzt über die erste Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten am Wahlabend. Das gegenseitige Beschimpfen stößt die Menschen ab.“ Im Wahlkampf möchte er da einen Kontrapunkt setzen.